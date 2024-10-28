Рассказываем, почему введут ограничение движения по Рабочего Штаба в Иркутске до 1 декабря 2024

Ограничение движения по Рабочего Штаба в Иркутске до 1 декабря 2024 вводят из-за реконструкции напорных трубопроводов. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, новая схема проезда поможет увеличить пропускную способность.
Ограничение движения по Рабочего Штаба в Иркутске до 1 декабря 2024.
— С 28 октября на Рабочего Штаба перекрыли участок от дома № 59/1 до здания № 73. В связи с этим для транспорта организовали объезд по Шевцова и Петрова. Альтернативным маршрутом пользуется большое количество машин, в результате чего образуются заторы, — рассказывают в пресс-службе администрации.
Теперь автомобилисты, которые сворачивают с Рабочего Штаба на Шевцова и с Петрова на Шевцова, будут иметь преимущество. Помимо этого специалисты установят знаки приоритета, которые показывают направление главной дороги. На перекрестке Рабочего Штаба и Шевцова отключат светофоры. Поэтому вводят ограничение движения по Рабочего Штаба в Иркутске до 1 декабря 2024.