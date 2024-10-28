Рассказываем, почему введут ограничение движения по Рабочего Штаба в Иркутске до 1 декабря 2024

Теперь автомобилисты, которые сворачивают с Рабочего Штаба на Шевцова и с Петрова на Шевцова, будут иметь преимущество. Помимо этого специалисты установят знаки приоритета, которые показывают направление главной дороги. На перекрестке Рабочего Штаба и Шевцова отключат светофоры. Поэтому вводят ограничение движения по Рабочего Штаба в Иркутске до 1 декабря 2024.