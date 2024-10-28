«Нет плохих собак»: Почему в Батайске бойцовский пес мог покусать ребенка, объяснила ветеринар

В Батайске Ростовской области на детской площадке бойцовая собака укусила десятилетнего ребенка, рассказала «КП — Ростов-на-Дону» мать пострадавшего ребенка Юлия Олейникова. Проходивший мимо мужчина смог оказать мальчику первую помощь и вызвать скорую.
Ветеринар Виктория Никитина назвала возможные причины такого поведения собаки, и что теперь делать хозяевам.
Собака покусала ребенка на детской площадке. Фото: Юлия Олейникова.
ВЫГУЛИВАЛА 9-ЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА.
Известно, что ЧП произошло возле детской площадки. Там с американским булли прогуливалась девятилетняя девочка.
— Собака была без намордника. Вдруг животное начало вырываться. Юная хозяйка, державшая пса на тоненьком поводке, не справилась, — расскажут очевидцы матери.
В итоге, пес побежал к детям, которые там играли. Кто-то успел скрыться, а вот десятилетний сын Юлии — нет.
— Собака вгрызлась ему в ногу, всего за 20 секунд разорвав ее, — говорит мать.
К счастью, ребенка от разъяренного животного отбил мужчина. Он же отнес парнишку в пункт выдачи товара, что неподалеку. А после сбегал в аптеку и оказал первую помощь еще до приезда медиков. Школьника увезли в больницу.
А через время Юлия попыталась найти хозяев собаки. Оказалось, что это десятимесячный щенок жил в семье в доме неподалеку.
— Соседи неоднократно делали замечания по поводу выгула собаки без намордника и девочке, и ее родителям. Но и после происшествия пес гулял без намордника.
При заведении бойцовой собаки надо обязательно обращаться к кинологу. Михаил ФРОЛОВ.
СОБАКОЙ ЗАНИМАТЬСЯ НАДО.
Ветврач Виктория Никитина отметила, что американский булли относится к бойцовым породам собак и отлично подходит в качестве охранника:
— Эта порода появилась за счет скрещивания стаффордширского терьера и питбуля. Однако хоть она и получились меньше своих предков, но при этом оказалась более мощной.
А вот как будет вести себя собака, считает специалист, зависит от людей, которые и должны заниматься ее воспитанием.
— Если воспитывать щенка как положено, то собака будет нормальной. При правильном воспитании они очень хорошие, ласковые и не агрессивные.
Потому Виктория рекомендует людям обращаться к кинологам. Но, перед заведением бойцовской собаки, Виктория всегда узнает у людей: кто живет в доме.
— Если ребенок младше 12 лет, то не разрешаю заводить такую собаку. В данном конкретном случае у девятилетнего ребенка просто не было сил справиться с таким питомцем: пес дернулся, девочка не удержала, и он побежал.
К тому же, продолжила ветеринар, выгуливать таких собак нужно на жесткой шлейке и обязательно с намордником.
Собакой важно заниматься. Тимур ХАНОВ.
ПОЧЕМУ МОГЛА НАПАСТЬ.
Чтобы понять, почему собака напала на ребенка, считает Виктория Никитина, надо знать о том, как ее воспитывают и как она ведет себя с людьми.
— Если на корню не убирать агрессию, а она у них у них проявляется с маленького возраста, то собака становится агрессивной. Есть такие люди, которые считают, что собаку нельзя ругать и наказывать. Я не говорю, что надо избивать, но наказать словесно — да. Но даже этого не делается. Таким образом, собаке многое позволяют.
Бывает, бьют специально. И тогда она становится агрессивной. Некоторые начинают натравливать на вещи или других животных при дрессировке. А после пес также реагирует и на всех остальных.
При этом специалист подчеркнула: нет плохих собак. Все зависит от их воспитания и того, как с ними обращаются.
— В данном случае я бы посоветовала хозяевам отдать собаку волонтерам, которые занимаются именно такими животными. Тем более, если она уже напала на человека, то она может так сделать и в следующий раз.