«Нет плохих собак»: Почему в Батайске бойцовский пес мог покусать ребенка, объяснила ветеринар

— Если на корню не убирать агрессию, а она у них у них проявляется с маленького возраста, то собака становится агрессивной. Есть такие люди, которые считают, что собаку нельзя ругать и наказывать. Я не говорю, что надо избивать, но наказать словесно — да. Но даже этого не делается. Таким образом, собаке многое позволяют.