«Мне пророчили инвалидное кресло, но я хожу!»: отец троих детей чудом встал на ноги после тяжелого ранения в зоне СВО

— У меня в медицинской карте указано, что я могу быть активным только в пределах кровати. Но видели бы врачи, как я мчусь на автомобиле по трассе, — смеется Станислав Максименко.
История 30-летнего рядового, бойца СВО из Ангарска больше похожа на сценарий захватывающей киноленты. Отец троих детей добровольно ушел в зону спецоперации осенью 2022 года. Во время одного из боев он получил серьезное ранение, перенес шесть сложных операций. В теле мужчины осталось больше сотни осколков. Врачи пророчили Станиславу жизнь в инвалидной коляске, но ему удалось встать на ноги. Подробности в материале КП-Иркутск.
«Мне была небезразлична судьба людей».
— Я родился и провел первые три года жизни в Донецке, — рассказывает Станислав Максименко. — В 1990-х годах моя мама училась в иркутском лингвистическом университете и отправилась по программе обмена студентами на Украину, где и познакомилась с моим отцом. У них завязались отношения, родился я.
Однако семейная жизнь у молодых не задалась. Поэтому мама Станислава вернулась с ребенком в Иркутск, а его отец остался на своей малой родине. Отношения ни с ним, ни с его родственниками они никогда не поддерживали…
В 2015 году Станислав вступил в Народное ополчение Донбасса. Фото: из личного архива героя публикации.
— Когда я вырос, на срочную службу в армию меня не взяли. Но у меня всегда было немного повышенное чувство справедливости и патриотизма. Мне была небезразлична судьба людей, которые проживали и сейчас проживают на территории ДНР. Поэтому в 2015 году я вступил в Народное ополчение Донбасса.
Полтора года Станислав защищал местных жителей от украинских националистов. За это же время мужчине удалось отыскать отца и его родных, восстановить с ними отношения, а также обзавестись и собственной семьей.
— В 2016 году меня отпустили в отпуск, я вернулся домой и в социальных сетях познакомился со своей будущей женой. Антонина написала мне первая. Мы встретились и влюбились друг в друга. Она понимала, что мне придется вернуться на Донбасс, поэтому спустя полтора месяца отношений решила поехать туда вместе со мной. Я даже не ожидал, думал, что она шутит! Я был на боевых позициях, а Антонина работала поваром в одном из местных ресторанов. Через несколько месяцев активные бои прекратились, остались только обстрелы. Я понимал, что моя помощь уже не нужна в таком объеме, поэтому мы приняли решение вернуться в Иркутскую область. На тот момент жена была беременна первым ребенком.
Супруги стали родителями трех дочек: сейчас им 7, 6 и 4 года. Фото: из личного архива героя публикации.
Жизнь семьи Максименко вошла в обычное русло. Станислав работал водителем, Антонина трудилась в сфере общепита. Супруги стали родителями трех дочек: сейчас им 7, 6 и 4 года.
«Не хотел быть обузой для семьи».
— Когда только началась СВО, на следующий день я уже был в военкомате. Я понимал, что мой опыт и знания могут помочь ребятам! Но набора на службу еще не было. В итоге я дождался, когда началась частичная мобилизация и вновь пришел в военкомат, подписал контракт и уехал в район населенного пункта Кременная.
Станислав занял должность старшего стрелка, участвовал в штурмах и в закреплениях позиций. Мужчина признается, что, несмотря на опыт, второй раз оказаться «за ленточкой» в некоторых моментах было куда сложнее. Например, те же дроны, которые ранее использовались лишь в качестве разведки, стали настоящим оружием.
30 декабря 2022 года батальон, в котором служил сибиряк, сменил место дислокации и начал подготовку к закреплению позиций. Неожиданно военнослужащие получили предупреждение: готовится артиллерийский удар.
— Мы с товарищем успели выкопать буквально небольшую ямку и найти ветки, которые бы защитили от дождя. Это было все наше укрепление. Когда начался обстрел, нужно было занять позиции и готовиться к тому, что враги будут выбивать нас с этих мест. Мне пришлось перемещаться по нескольким точкам и наблюдать, с какой стороны может появиться противник, чтобы начать огневую атаку. Но меня сверху заметил дрон, поэтому мины полетели в мой блиндаж…
Одна из мин разорвалась рядом с мужчиной и разлетелась на сотни осколков. Спасло сибиряка от гибели подходящее положение тела — он принял позу эмбриона, спрятав голову и руки. Станислав вспоминает, что сначала увидел яркую вспышку, затем его окатило волной жара, а когда шок немного отошел, появилась боль. Как оказалось, боец получил перелом правой ноги, лишился сустава в левом колене, также осколками ему пробило кишечник, легкое и желудок…
Первый месяц после ранения боец в буквальном смысле был прикован к кровати. Фото: из личного архива героя публикации.
— Увидев свои ноги, первой мыслью было: ну все, здесь я и останусь. Я понимал, что могу стать инвалидом и не хотел быть обузой для семьи. Но через некоторое мгновение я подумал о своих дочках, о том, кто будет за них заступаться. И будто появились силы бороться. Тут же подбежали товарищи, вытащили меня и повезли в полевой госпиталь. Оттуда — в Белгородскую область, а затем в Москву.
130 осколков в теле.
Изначально врачи хотели ампутировать мужчине раненую ногу, однако, выяснилось, что нервные окончания не задеты, поэтому конечность удалось сохранить. Первый месяц после ранения боец в буквальном смысле был прикован к кровати.
— Нужно было дождаться заживления ран и исключить физическую нагрузку. Мне выдали инвалидную коляску. Врачи ругались, но я начал вставать, пытался перемещаться по палате, а затем уже и по отделению…
Изначально врачи хотели ампутировать мужчине раненую ногу, однако, выяснилось, что нервные окончания не задеты, поэтому конечность удалось сохранить. Фото: из личного архива героя публикации.
Более года мужчина провел в больнице, пережил шесть сложных операций, его ждет протезирование сустава в коленной чашечке. Также в теле бойца все еще находится 130 осколков, но они не угрожают его здоровью. Пока Станислав передвигается на костылях, но это не мешает ему вести полноценную жизнь.
— Я управляю автомобилем, подрабатываю в такси, занимаюсь спортом, могу колоть дрова и выполнять другую работу по дому. Человек учится приспосабливаться в разных условиях. Также занимаюсь общественной деятельностью, поддерживаю бойцов СВО. Я думаю, что во многом мне помогла моя сила духа и желание ходить! Ведь после выписки из больницы у меня в документах написано: «активен в пределах кровати». Видели бы врачи, как езжу по трассе на автомобиле! Не стали бы этого писать! (смеется). Конечно, случившееся помогло мне полностью переосмыслить свою жизнь. Видел разных людей в госпиталях, с различными травмами… В итоге понял, что многие наши проблемы в жизни на самом деле решаемы.
Пока Станислав передвигается на костылях, но это не мешает ему вести полноценную жизнь. Фото: из личного архива героя публикации.
Боец рассказывает, что семья очень гордится его успехами. Дочки называют папу героем. А сам мужчина признается, что больше всего мечтает о том, чтобы дать своим детям достойное воспитание и помочь им реализоваться в жизни.