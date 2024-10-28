«Мне пророчили инвалидное кресло, но я хожу!»: отец троих детей чудом встал на ноги после тяжелого ранения в зоне СВО

— В 2016 году меня отпустили в отпуск, я вернулся домой и в социальных сетях познакомился со своей будущей женой. Антонина написала мне первая. Мы встретились и влюбились друг в друга. Она понимала, что мне придется вернуться на Донбасс, поэтому спустя полтора месяца отношений решила поехать туда вместе со мной. Я даже не ожидал, думал, что она шутит! Я был на боевых позициях, а Антонина работала поваром в одном из местных ресторанов. Через несколько месяцев активные бои прекратились, остались только обстрелы. Я понимал, что моя помощь уже не нужна в таком объеме, поэтому мы приняли решение вернуться в Иркутскую область. На тот момент жена была беременна первым ребенком.