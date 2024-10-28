В Таганроге на территории аварийного дома ввели режим ЧС, возможно обрушение

В Таганроге на территории одного из домов ввели режим ЧС из-за угрозы обрушения. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.
— Подписала постановление о введении режима ЧС по адресу 17-й Новый, 3. Поясню. Этот дом признан аварийным, грозящим обрушением, он подлежит сносу. Расселение необходимо провести в кратчайшие сроки, поэтому ввели режим ЧС, — разъяснила Светлана Камбулова.
На специальной встрече людям рассказали о мерах и вариантах временного расселения.
— Жильцы могут рассчитывать на компенсационные выплаты за найм помещений и на единовременную материальную помощь. Для этого необходимо в кратчайшие сроки предоставить пакет документов в отдел по жилищной политике администрации города, — добавила Светлана Камбулова.
Всего в Таганроге авариными считаются десять многоквартирных домов, по ним ведется работа по расселению.