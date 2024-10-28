В Таганроге на территории аварийного дома ввели режим ЧС, возможно обрушение

— Жильцы могут рассчитывать на компенсационные выплаты за найм помещений и на единовременную материальную помощь. Для этого необходимо в кратчайшие сроки предоставить пакет документов в отдел по жилищной политике администрации города, — добавила Светлана Камбулова.