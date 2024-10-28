В Корее разработали композит, поглощающий все типы миллиметровых волн

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Южнокорейские физики разработали композитный материал на базе углеродных нанотрубок и магнитных частиц, способный поглощать все типы миллиметровых радиоволн, используемых в работе систем мобильной связи и радаров. Его создание упростит разработку систем защиты подобных устройств от радиопомех, сообщила пресс-служба Национального исследовательского совета науки и технологий (NRCST).
«Системы 5G- и 6G-связи продолжают распространяться по миру, что повышает актуальность разработки новых материалов, позволяющих поглощать миллиметровое излучение и защищать от его действия чувствительную электронику. Созданный нами материал позволит значительным образом повысить надежность работы систем беспроводной связи и радаров для автономных автомобилей», — заявил научный сотрудник Корейского института материаловедения (Чханвон) Пак Пенджин, чьи слова приводит пресс-служба NRCST.
Разработанный учеными материал представляет собой многослойный композит, основу которого составляет пленка из углеродных нанотрубок, обладающих двойными стенками. Эта подложка покрыта специальной токопроводящей прослойкой из меди, состоящей из множества соединенных друг с другом квадратов, поверх которой исследователи нанесли большое число магнитных микрочастиц из оксидов железа, стронция и алюминия.
Эта структура, как показали проведенные опыты, поглощает около 99% падающего на нее миллиметрового радиоизлучения в максимально широком спектре длин волн, причем это происходит даже в том случае, когда толщина композита составляет всего 400 микрометров. Это позволяет использовать его в качестве основы для экранирующих покрытий для различных компонентов микроэлектроники, взаимодействующих с этими формами электромагнитных волн.
Дополнительным плюсом этого материала, как отмечают исследователи, является то, что характер его взаимодействия с радиоволнами и избирательность его действия можно гибко контролировать, меняя структуру и расположение магнитных микрочастиц и токопроводящей прослойки. Это позволяет адаптировать его для работы с различными типами электроники, приемников и излучателей миллиметрового излучения, которые используются в работе систем связи и радаров, подытожили физики.