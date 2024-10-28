В Корее разработали композит, поглощающий все типы миллиметровых волн

Эта структура, как показали проведенные опыты, поглощает около 99% падающего на нее миллиметрового радиоизлучения в максимально широком спектре длин волн, причем это происходит даже в том случае, когда толщина композита составляет всего 400 микрометров. Это позволяет использовать его в качестве основы для экранирующих покрытий для различных компонентов микроэлектроники, взаимодействующих с этими формами электромагнитных волн.