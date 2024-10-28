Из-за учений в Алуште перекроют дорогу в Феодосию

В пятницу, 1 ноября, из-за учений ограничат движение транспорта по дорогу Алушта — Судак — Феодосия. Об этом сообщает Telegram-канал Совета министров Крыма.
В Малореченском пройдут учебные антитеррористические мероприятия. Они начнутся в девять утра и завершатся в восемь вечера. При этом будут применены средства имитации, а также холостая стрельба.
«В ходе проведения учебных мероприятий будут слышны звуки выстрелов и взрывов», — сообщили в городской администрации.
Движение транспорта по автодороге Алушта — Судак — Феодосия ограничат. Кроме того, некоторые улицы в Малореченском временно перекроют. Кроме того, будет проводиться учебная эвакуация населения.