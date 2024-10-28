В Петербурге создали новые молекулы для лекарств на основе золота

Уточняется, что долгое время золото считалось инертным металлом в химии — оно не проявляло химической активности и не вступало в реакции с большинством веществ при обычных условиях. Однако последние десятилетия представление о золоте в научном мире кардинально изменилось. Ученые обнаружили, что при определенных условиях оно может быть чрезвычайно эффективным катализатором, способным ускорять сложные химические превращения.