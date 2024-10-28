В Петербурге создали новые молекулы для лекарств на основе золота

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) создали новые биологически активные молекулы для разработки лекарств и агрохимикатов с помощью золотого полимерного катализатора. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
«Ученые Санкт-Петербургского государственного университета в рамках проекта, поддержанного грантом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, разработали метод соединения двух простых веществ с помощью катализатора на основе золота, прикрепленного к полимеру. Такой процесс позволяет получить молекулы, на основе которых можно создавать новые лекарственные препараты, а также соединения для применения в сельском хозяйстве», — говорится в сообщении.
Уточняется, что долгое время золото считалось инертным металлом в химии — оно не проявляло химической активности и не вступало в реакции с большинством веществ при обычных условиях. Однако последние десятилетия представление о золоте в научном мире кардинально изменилось. Ученые обнаружили, что при определенных условиях оно может быть чрезвычайно эффективным катализатором, способным ускорять сложные химические превращения.
По данным пресс-службы, химики СПбГУ разработали метод синтеза функционализированных 2-аминоиндолов — молекул, на основе которых можно создать новые лекарственные препараты с антивирусными и цитотоксическими свойствами. Они могут использоваться также при синтезе фунгицидов и инсектицидов — веществ, позволяющих бороться с грибковыми болезнями у растений и уничтожать насекомых.
«Такой катализатор производит меньше отходов и загрязнений, защищая окружающую среду, словно супергерой. Он также всегда готов к действию и отлично подходит для непрерывных процессов», — привели в пресс-службе слова автора работы, старшего научного сотрудника кафедры физической органической химии СПбГУ Алексея Дубовцева.
Благодаря разработке ученых СПбГУ золото может стать ключевым элементом в создании новых материалов и лекарств, которые изменят жизнь к лучшему. Как отмечают исследователи, разработка новых каталитических систем имеет большое значение для развития отечественной промышленности полимеров и обеспечения технологической независимости страны в этой важной области.