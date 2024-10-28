Свердловские врачи получили награды от Министра здравоохранения России

Отметим, Свердловскую область на III Национальном конгрессе представляет делегация из 28 представителей медицинской сферы. Мероприятие проходит в год 150-летия со дня рождения Николая Семашко — он считается одним из организаторов советской системы здравоохранения, принципы которой применяются и по сей день.