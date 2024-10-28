Свердловские врачи получили награды от Министра здравоохранения России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вручил награды восьми врачам из Свердловской области. Награждение состоялось в рамках торжественного открытия III Национального конгресса «Национальное здравоохранение — 2024» 28 октября.
— Сразу трое врачей Свердловской областной клинической больницы № 1 оказались в числе победителей. В номинации «Лучший терапевт» победила заведующая ревматологическим отделением СОКБ № 1 Людмила Евстигнеева, руководитель Областного ревматологического центра и главный внештатный специалист-ревматолог Министерства здравоохранения Свердловской области, — сообщает пресс-служба Фонда святой Екатерины.
В перечень награжденных от СОКБ № 1 также попал завотделением неврологии для лечения больных с нарушениями мозгового кровообращения и главный невролог УрФО Андрей Алашеев, получивший награду в номинации «Лучший терапевт». Лучшим анестезиологом-реаниматологом стал заведующий соответствующим детским отделением Алексей Свалов.
Награду «Лучшая медицинская сестра» получила Татьяна Петрова из Красноуфимской районной больницы, а в номинации «Лучший фельдшер» победил ее коллега Сергей Полюхов.
В своих номинациях лучшими признаны санврач Дарья Мезенцева из Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области, а также фармацевт Ирина Козлова из Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
— В номинации «За верность профессии» награду получила Анна Салоутина, которая трудится в Свердловском областном онкологическом диспансере, — добавили в Фонде святой Екатерины.
Отметим, Свердловскую область на III Национальном конгрессе представляет делегация из 28 представителей медицинской сферы. Мероприятие проходит в год 150-летия со дня рождения Николая Семашко — он считается одним из организаторов советской системы здравоохранения, принципы которой применяются и по сей день.