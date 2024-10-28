Генерала Оглоблина обвинили в получении взяток от фирмы армейских телефонов

До уголовных дел Оглоблин возглавлял управление планирования связи (1-го управления) Главного управления связи ВС России. ~В феврале 2022 года его осудили за хищения~. В рамках госпрограммы по модернизации военной связи он помогал закупать технику по завышенной цене. После задержания Оглоблин согласился сотрудничать со следствием и рассказал, что армии понадобились новые радиостанции Р-187-П1 «Азарт». Их решили делать в Китае. Из Китая станции получали почти готовые, и только финальные комплектующие ставили в России. Так можно было значительно сэкономить на производстве, а представлять все так, будто устройства стоят дороже.