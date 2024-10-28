Генерала Оглоблина обвинили в получении взяток от фирмы армейских телефонов

Осужденный несколько лет назад за мошенничество генерал Оглоблин вновь оказался за решеткой, теперь по делу о взятках. В прошлый раз его приговорили к 4,5 года колонии за то, что мужчина участвовал в махинациях с китайскими рациями для армии. Но Оглоблин вышел на свободу раньше срока благодаря тому, что дал показания на другого генерала. Теперь же Оглоблина заподозрили в получении крупной взятки.
Бывшего генерал-майора Александра Оглоблина обвинили в получении крупной взятки от компании, которая делает специальные телефоны для защищенной связи армии. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) в Telegram.
«Обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в 2016—2021 годах Оглоблин получил от представителей ОАО Пермский телефонный завод “Телта” взятку в размере ~более 10 млн рублей~», — уточнил СК.
Согласно фабуле обвинения, Оглоблин взял деньги в обмен на «общее покровительство» фирме, которая получила многомиллионный госзаказ на поставку устройств связи для Минобороны. В рамках нового дела ~бывшего генерал-майора арестовали.~
«Вот из-за такого ворья парни с передовой до сих пор просят волонтеров помочь с шифрованной связью. Или любой связью», — прокомментировал обвинение популярный российский Telegram-канал «Два майора».
Компания «Телта», фигурирующая в деле, поставляла армии телефоны «Престиж-АОН» (для закрытых сетей связи с автоматическим определителем номера), полевые телефоны ТА-88 и другие устройства. В 2023 году фирма не выполнила обязательства по контракту с Минобороны. Она должна была передать нужное количество телефонов «Престиж-АОН» за четыре месяца, но не сделала этого. Оборонное ведомство через суд взыскало с компании ~неустойку в размере 3,9 млн руб.~
Сейчас гендиректор «Телта» Алексей Высоков и главбух Елена Гришина арестованы по делу об особо крупном мошенничестве и даче крупной взятки. По версии следствия, «Телта» продавала Минобороны средства связи по завышенной цене, а также ~подкупила начальника одного из отделов Главного управления связи ведомства Сергея Слюсаря телевизором, самокатом и квадрокоптером~ общей стоимостью 170 тыс. руб.
«Сами подсудимые утверждали, что с помощью подарков они пытались наладить взаимодействие с господином Слюсарем, который всегда общался на повышенных тонах и отличался изрядной грубостью, бракуя отправляемые ими документы. Но после того как ему презентовали самокат, он стал вести себя более сдержанно», — писала газета «Коммерсантъ».
4,5 года колонии: предыдущее дело Оглоблина.
До уголовных дел Оглоблин возглавлял управление планирования связи (1-го управления) Главного управления связи ВС России. ~В феврале 2022 года его осудили за хищения~. В рамках госпрограммы по модернизации военной связи он помогал закупать технику по завышенной цене. После задержания Оглоблин согласился сотрудничать со следствием и рассказал, что армии понадобились новые радиостанции Р-187-П1 «Азарт». Их решили делать в Китае. Из Китая станции получали почти готовые, и только финальные комплектующие ставили в России. Так можно было значительно сэкономить на производстве, а представлять все так, будто устройства стоят дороже.
«[Таким образом] при исполнении контракта на общую сумму 18,5 млрд руб. можно было похитить 6,7 млрд», — отмечал «Коммерсантъ».
В итоге Оглоблина признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК «Мошенничество, совершенное организованной группой лиц, в особо крупном размере». Ущерб от преступления оценили более чем в 1,6 млрд руб. Помимо 4,5 года колонии мужчине назначили штраф в 800 тыс. руб., лишили звания и государственных наград, запретили должности на госслужбе, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на два года.
В августе Оглоблин вышел из колонии после дачи показаний по делу генерала Вадима Шамарина. Неотбытый срок ему заменили на исправительные работы. Шамарина судят за взятки, следствие полагает, что Оглоблин и его брат были посредниками. Несмотря на это, у бывшего генерал-майор был только статус свидетеля.
«Господин Оглоблин на допросе высказал опасение за себя и за своего брата, указав, что в случае освобождения генерала боится, что тот может лично либо через его доверенных лиц оказать на них давление, дабы они изменили ранее данные ими показания. “Допускаю, что в случае освобождения от Шамарина могут поступать угрозы жизни и здоровью”, — передавал “Коммерсантъ”.
«Жил довольно скромно»: имущество Оглоблина.
В рамках первого дела у военного арестовали ~две квартиры в Сочи общей стоимостью 22 млн руб.~ Оглоблин записал их на доверенных лиц, но это ему не помогло. На его счетах также арестовали €770 тыс. и $450 тыс.
«На отделку апартаментов, как признался сам генерал, он потратил почти 70 млн руб., полученных от участия в махинациях», — указывал «Коммерсантъ».
При этом официально Оглоблин «жил довольно скромно», как описывает Telegram-канал Shot. Последний раз задекларировал в своем владении только две «простенькие» квартиры в столице: одна в Бутырском районе недалеко от ж/д путей и промзоны, площадью около 50 квадратов и стоимостью порядка 19 млн руб., вторая в Западном Дегунино, примерно 80 квадратов, ценой в районе 20 млн руб. Также на жену Оглоблина был оформлен кроссовер Kia Sportage. Официальный доход Оглоблина в 2020 году составлял ~около 1,9 млн руб. в год, его супруги — около 700 тыс. руб.~