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В центре Волгограда ограничат движение из-за стройки ЖК

Водители не смогут проехать по участку улицы Новороссийской.

Перекрыть территорию попросил застройщик.

Автомобилям и другой технике запретят проезд по ул. Новороссийской в границах улиц Кубанской и Невской. Ограничения будут действовать с 08.00 29 октября по 16.00 31 октября.

Неудобства объяснили возведением жилого комплекса по ул. Пархоменко, 1. Застройщик собирается подключить ЖК к инженерным сетям — организация попросила ограничить движение на время работ.

В пресс-службе администрации Волгограда посоветовали водителям объезжать участок, где временно запретят проезд, по улицам Кубанской, Рокоссовского, Пархоменко, Невской.