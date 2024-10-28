В центре Волгограда ограничат движение из-за стройки ЖК

Перекрыть территорию попросил застройщик.
Автомобилям и другой технике запретят проезд по ул. Новороссийской в границах улиц Кубанской и Невской. Ограничения будут действовать с 08.00 29 октября по 16.00 31 октября.
Неудобства объяснили возведением жилого комплекса по ул. Пархоменко, 1. Застройщик собирается подключить ЖК к инженерным сетям — организация попросила ограничить движение на время работ.
В пресс-службе администрации Волгограда посоветовали водителям объезжать участок, где временно запретят проезд, по улицам Кубанской, Рокоссовского, Пархоменко, Невской.