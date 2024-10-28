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«Грабитель напал на женщину с ребенком». В Лунинце вор на велосипеде набросился на прохожих, но это увидел военный

В Лунинце солдат поймал грабителя на велосипеде, напавшего на женщину с ребенком.

Источник: Комсомольская правда

В Лунинце военнослужащий помог задержать грабителя, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Инцидент произошел в райцентре в вечернее время. Рядовой 56-го зенитного ракетного полка Никита Белый возвращался домой со службы, когда увидел нападение на улице. Жертвой грабежа стала женщина с ребенком.

Неизвестный выхватил у белоруски сумочку и попытался скрыться на велосипеде. Однако солдат догнал вора, остановил его и удерживал до приезда милиции.

— В 56 зенитном ракетном полку гордятся отважным поступком Никиты Белого, — прокомментировали в Минобороны.

Военнослужащего отметили благодарностью за выполнение гражданского долга и защиту граждан Беларуси.

Тем временем Беларусь вошла в топ-12 сильнейших армий мира, на первом месте — Россия.

А еще ГАИ возьмет на контроль машины такси в Минске 28 — 29 октября.