«Грабитель напал на женщину с ребенком». В Лунинце вор на велосипеде набросился на прохожих, но это увидел военный

В Лунинце военнослужащий помог задержать грабителя, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
Инцидент произошел в райцентре в вечернее время. Рядовой 56-го зенитного ракетного полка Никита Белый возвращался домой со службы, когда увидел нападение на улице. Жертвой грабежа стала женщина с ребенком.
Неизвестный выхватил у белоруски сумочку и попытался скрыться на велосипеде. Однако солдат догнал вора, остановил его и удерживал до приезда милиции.
— В 56 зенитном ракетном полку гордятся отважным поступком Никиты Белого, — прокомментировали в Минобороны.
Военнослужащего отметили благодарностью за выполнение гражданского долга и защиту граждан Беларуси.
Тем временем Беларусь вошла в топ-12 сильнейших армий мира, на первом месте — Россия.
А еще ГАИ возьмет на контроль машины такси в Минске 28 — 29 октября.