Любимые книги русских классиков

Страсть к чтению поэт сохранил до самой кончины. О том, какие книги читал в течение жизни Пушкин, известно вполне достоверно — личная библиотека поэта сохранилась до наших дней, хотя и успела попутешествовать. После смерти Александра Сергеевича император Николай I учредил опеку над его малолетними детьми и имуществом, в том числе — библиотекой. Книги были пересчитаны, упакованы в 24 ящика — и отправлены на склад в подвалы Гостиного двора в Санкт-Петербурге. Через несколько лет ее передали вдове Пушкина, и на некоторое время книги осели в Михайловском. До конца XIX века библиотеку поэта перевозили еще несколько раз, пока в 1900 году его внук Александр Александрович Пушкин не передал ее в Академию наук в Санкт-Петербурге для ознакомления. В 1906 году потомок поэта согласился продать собрание книг государству — к тому моменту библиотеку он заложил, и это был единственный способ предотвратить переход коллекции в частные руки.