Строительство двух дорог подходит к концу в Иркутском районе

Помимо этого в поселке Маркова продолжают возводить два жилых корпуса на 120 мест, на данный момент готовность составляет 35%. Объект планируют ввести в эксплуатация до декабря следующего года. А в микрорайоне Нижняя Лисиха в Иркутске на 95% готов детсад на 150 мест, его откроют до конца ноября. На улице Ярославского продолжают строительство школы на 1550 мест, по контракту объект будет готов к декабрю 2026.