Строительство двух дорог подходит к концу в Иркутском районе

В Иркутском районе завершается строительство двух дорог. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
Так в деревне Новолисиха Ушаковского муниципального образования почти реконструировали дорогу улицы Ягодная-Дорожная, которая ранее была в аварийном состоянии. Специалисты положили асфальт на участке протяженностью 3,4 километра, в начале ноября начнут устанавливать остановочные павильоны.
Также подходят к концу работы в жилом комплексе Современник в поселке Дзержинск. Участок дороги протяженностью 1,7 километра свяжет жилой комплекс со школой и детсадом.
— Жители смогут пользоваться обновленными дорогами уже в ноябре текущего года. Качеством работ остался доволен. Обе дороги отремонтированы в рамках программы «Стимул» регионального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда», — рассказал заместитель председателя правительства Приангарья Александр Галкин.
Помимо этого в поселке Маркова продолжают возводить два жилых корпуса на 120 мест, на данный момент готовность составляет 35%. Объект планируют ввести в эксплуатация до декабря следующего года. А в микрорайоне Нижняя Лисиха в Иркутске на 95% готов детсад на 150 мест, его откроют до конца ноября. На улице Ярославского продолжают строительство школы на 1550 мест, по контракту объект будет готов к декабрю 2026.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре на улице Рабочего Штаба до 1 декабря ограничат движение автомобилей.