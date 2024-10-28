Thomas Mraz и ray! рассказали, как записали дуэт «Мокрые люди»

По словам ray!, они долго выбирали подходящий день для съемки на природе, чтобы можно было поместить стол и стулья в озеро. «Старались объединить викторианскую эпоху, декаданс и безумное чаепитие из “Алисы в стране чудес”. В конечном счете выбрали вариант без нас в кадре, чтобы за этот стол мог сесть каждый и познакомиться заново. Композиция в кадре демонстрирует открытый, честный диалог между двумя людьми», — добавила артистка.