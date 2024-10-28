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Инстасамка ведет переговоры, чтобы стать новой солисткой «Ленинграда»

Российская певица Инстасамка планирует присоединиться в качестве новой вокалистки к группе «Ленинград», основателем которой является Сергей Шнуров. Как стало известно, музыканты готовятся к записи как минимум одного альбома.

Источник: Звук

Российская певица Инстасамка планирует присоединиться в качестве новой вокалистки к группе «Ленинград», основателем которой является Сергей Шнуров. Как стало известно, музыканты готовятся к записи как минимум одного альбома.

В настоящее время ведутся переговоры по поводу совместной деятельности артистов. Это подтвердил представитель певицы, пишет издание РБК.

Ранее стало известно, что Стас Ярушин выплатил 550 тысяч рублей по иску Инстасамки за кавер на ее трек «ЗА ДЕНЬГИ ДА» (2022), который исполнила артистка MIA BOYKA в шоу актера MUZLOFT.