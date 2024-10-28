Олбани
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кубань переходит на 323: В Краснодарском крае ввели новый код региона на госномерах автомобилей

В Краснодарском крае ввели новый код региона на госномерах автомобилей.

Источник: Комсомольская правда

Краснодарский край переполнен автомобилями. Каждый год в регионе выдают примерно 180 тысяч регистрационных знаков. Свой код есть у каждого субъекта Российской Федерации. Это индивидуальный идентификатор, благодаря которому можно узнать, в каком субъекте России машина поставлена на учет.

По Кубани сейчас ездят машины с номерами региона 23, 93, 123 и 193. Но дело в том, что знаков с цифрами 23, 93 и 123 уже нет в наличии — лимит на них исчерпан, поэтому в ГИБДД сейчас выдают только таблички 193. А с середины декабря у автомобилистов появится возможность заказать номера с регионом 323 — такие начнут выдавать владельцам машин.

— Но пока что выдавать номера с таким регионом мы будем только виртуально, — пояснили в ГИБДД Краснодарского края. — То есть если владелец авто желает ездить на таких номерах, он может обратиться к нам. Мы выдаем этот номер виртуально, а уже сам железный знак можно получить у сторонних организаций, которые его смогут выдать физически.

То есть в Госавтоинспекции Кубани самих «железок» с регионом 323 нет, они могут выдать такой номер только в электронном варианте. Автомобилисты смогут заказывать эти номера и прикручивать на машины не через ГАИ, а в аккредитованных организациях, обладающих соответствующими лицензиями.

— Мы по-прежнему выдаем сами железные номера с регионом 193, их лимит пока не исчерпан, — сообщили в ГИБДД Кубани. — По нашим данным, таких номеров хватит еще до конца следующего года.

ГИБДД