Кубань переходит на 323: В Краснодарском крае ввели новый код региона на госномерах автомобилей

Краснодарский край переполнен автомобилями. Каждый год в регионе выдают примерно 180 тысяч регистрационных знаков. Свой код есть у каждого субъекта Российской Федерации. Это индивидуальный идентификатор, благодаря которому можно узнать, в каком субъекте России машина поставлена на учет.
По Кубани сейчас ездят машины с номерами региона 23, 93, 123 и 193. Но дело в том, что знаков с цифрами 23, 93 и 123 уже нет в наличии — лимит на них исчерпан, поэтому в ГИБДД сейчас выдают только таблички 193. А с середины декабря у автомобилистов появится возможность заказать номера с регионом 323 — такие начнут выдавать владельцам машин.
— Но пока что выдавать номера с таким регионом мы будем только виртуально, — пояснили в ГИБДД Краснодарского края. — То есть если владелец авто желает ездить на таких номерах, он может обратиться к нам. Мы выдаем этот номер виртуально, а уже сам железный знак можно получить у сторонних организаций, которые его смогут выдать физически.
То есть в Госавтоинспекции Кубани самих «железок» с регионом 323 нет, они могут выдать такой номер только в электронном варианте. Автомобилисты смогут заказывать эти номера и прикручивать на машины не через ГАИ, а в аккредитованных организациях, обладающих соответствующими лицензиями.
— Мы по-прежнему выдаем сами железные номера с регионом 193, их лимит пока не исчерпан, — сообщили в ГИБДД Кубани. — По нашим данным, таких номеров хватит еще до конца следующего года.