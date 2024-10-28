Кубань переходит на 323: В Краснодарском крае ввели новый код региона на госномерах автомобилей

— Но пока что выдавать номера с таким регионом мы будем только виртуально, — пояснили в ГИБДД Краснодарского края. — То есть если владелец авто желает ездить на таких номерах, он может обратиться к нам. Мы выдаем этот номер виртуально, а уже сам железный знак можно получить у сторонних организаций, которые его смогут выдать физически.