В Омске тушили условный пожар в старейшем театре

«Прибывающие подразделения не знают, где находятся люди. Примерное местонахождение им сообщает администрация объекта. В театре мы выключили свет, чтобы поиски были похожи на реальный пожар, когда ты двигаешься в условиях нулевой видимости. Их задача — в кратчайшие сроки отыскать “пострадавших” и вывести их в безопасную зону», — сообщил начальник управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Омской области полковник внутренней службы Сергей Москвин.