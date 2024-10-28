В Омске тушили условный пожар в старейшем театре

В Омске провели масштабные пожарные учения на территории драмтеатра. По легенде возгорание началось в подвальном помещении театра утром, когда спектаклей не было. Оперативно на место прибыли 12 пожарных расчетов и более 70 огнеборцев.
Оперативно был выработан план тушения и пути эвакуации сотрудников театра. В помещениях достаточно много реквизита и пожароопасных, именно поэтому четко выработанный план действий необходим, чтобы избежать серьезных последствий и сильного возгорания.
«Прибывающие подразделения не знают, где находятся люди. Примерное местонахождение им сообщает администрация объекта. В театре мы выключили свет, чтобы поиски были похожи на реальный пожар, когда ты двигаешься в условиях нулевой видимости. Их задача — в кратчайшие сроки отыскать “пострадавших” и вывести их в безопасную зону», — сообщил начальник управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Омской области полковник внутренней службы Сергей Москвин.
Оперативно отрабатывались еще и другие навыки — тушения условно загоревшейся кровли с использованием автолестницы. Огнеборцы отметили, что специалисты службы безопасности театра действовали по инструкции, система оповещения о пожаре исправна, пути эвакуации и подъезда к зданию свободны. Учения прошли успешно, все службы сработали четко и слаженно.