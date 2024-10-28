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Перепады из минуса в плюс и дожди со снегом: какая будет погода в ноябре 2024 в Волгограде и области

Ждать ли волгоградцам снега в ноябре, рассказали синоптики.

Сейчас в Олбани: +4° 3 м/с 65% 765 мм рт. ст. +5°
Источник: Комсомольская правда

Ноябрь 2024 года начнется для волгоградцев с плохой погоды. В праздничные дни будет хмуро и ветрено. На севере области увидят первый снег, на юге будет мокро от дождя. Заметно похолодает. Какой будет погода в Волгограде и области в ноябре, когда ждать морозов и снега, сайту volgograd.kp.ru рассказала начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева.

Какая погода будет в ноябре 2024 в Волгограде и области.

— По предварительному прогнозу Росгидромета, ноябрь в Волгоградской области ожидается с температурой около нормы и по осадкам около и меньше нормы. Норма для ноября в нашем регионе: среднемесячная температура −0,5 градуса и 29 миллиметров осадков, — рассказала Наталья Алатырцева.

Если сентябрь в Волгограде был еще летним месяцем, то ноябрь будет переходом в зиму. Первые снежинки за окном жители северных районов увидят уже в праздничные выходные.

— Начнется месяц с плохой погоды. С 1 ноября ожидаются небольшие осадки, 2 и 3 числа они могут быть значительными. По области — в виде дождя со снегом, в Волгограде это будет дождь. Может быть усиление ветра до 20 метров в секунду. Температура заметно понизится.

Мокро будет вплоть до 5 ноября. Где-то будет капать, где-то лить. Начнутся туманы. Ночные температуры по области будут держаться на отметке от нуля до +5 градусов, местами подморозит до −3 градусов. Днем будет +3…+8. Так что снег если и пойдет, будет таять, едва касаясь земли.

— Устойчивый снежный покров в ноябре ни в Волгограде, ни в области не установится. К тому же во второй декаде месяца немного потеплеет, — отмечают синоптики.

В середине ноября в Волгограде и области будет +5…+10 градусов днем и ночью от нуля до +5. Ожидаются небольшие осадки. В третьей декаде температура снова начнет снижаться, в основном ночью. Нас ждут постоянные перепады из плюса в минус.