Перепады из минуса в плюс и дожди со снегом: какая будет погода в ноябре 2024 в Волгограде и области

Ноябрь 2024 года начнется для волгоградцев с плохой погоды. В праздничные дни будет хмуро и ветрено. На севере области увидят первый снег, на юге будет мокро от дождя. Заметно похолодает. Какой будет погода в Волгограде и области в ноябре, когда ждать морозов и снега, сайту volgograd.kp.ru рассказала начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева.