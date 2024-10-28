Какие возбудители сейчас вызывают пневмонию, рассказала эпидемиолог

По ее словам, ситуация по пневмониям среди населения требует особого внимания. «В части возбудителей микоплазма — это один из возбудителей. В то же время вирусные пневмонии регистрируются», — сказала она.
Алла Дашкевич пояснила, что клиническими протоколами определено, в каких случаях врач берет материал для лабораторного исследования. «Говоря о тех пневмониях, в отношении которых проведены лабораторные исследования и получены результаты, часть из них — это вирусные пневмонии и подавляющее большинство — коронавирус. Но часть из них — бактериальные», — отметила она.
Заместитель главного врача добавила, что многое зависит от того, как берется материал, в какие сроки, были ли до этого назначены антибактериальные препараты.
Что касается микоплазмы, Алла Дашкевич обратила внимание, что любая инфекция характеризуется периодами повышенной заболеваемости и текущий год — такой год для этого возбудителя. Никаких особенностей специалисты не отмечают.