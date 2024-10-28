Какие возбудители сейчас вызывают пневмонию, рассказала эпидемиолог

Алла Дашкевич пояснила, что клиническими протоколами определено, в каких случаях врач берет материал для лабораторного исследования. «Говоря о тех пневмониях, в отношении которых проведены лабораторные исследования и получены результаты, часть из них — это вирусные пневмонии и подавляющее большинство — коронавирус. Но часть из них — бактериальные», — отметила она.