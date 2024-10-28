Мошенники стали использовать голосовые сообщения для обмана белорусов

Так, в милицию обратилась 32-летняя жительница Полоцка. В какой-то момент с мобильного телефона женщина не смогла войти в свою учетную запись в мессенджере Телеграм. Приложение стало запрашивать данные для входа, но зайти в аккаунт горожанке не удавалось. Спустя время ей позвонила знакомая и сказала, что получила голосовое сообщение с ее аккаунта с просьбой перевести 300 белорусских рублей на карту, а также номер этой карты. Тогда белоруска пошла в милицию.