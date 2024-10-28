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Новый маршрут грузоперевозок связал Шаньси с Алматы

Официально открылся новый маршрут грузовых авиаперевозок, связывающий Тайюань, столицу провинции Шаньси на севере Китая, и Алматы в Казахстане.

Источник: DKNews.kz

Грузовое авиасудно, загруженное грузом, включая одежду и повседневные потребительские товары, вылетело из международного аэропорта Тайюань Усу в Алматы в понедельник утром, согласно сообщению таможни Тайюаня.

Рейсы туда и обратно будут выполняться дважды в неделю, по понедельникам и пятницам. Ожидается, что в будущем тип товаров, перевозимых по маршруту, будет увеличен.

По данным таможни, первый рейс по этому маршруту знаменует собой официальное открытие воздушного грузового канала, соединяющего Шаньси с Казахстаном, что придаст новый импульс экономическому и торговому обмену между двумя сторонами.

экономика