Новый маршрут грузоперевозок связал Шаньси с Алматы

Грузовое авиасудно, загруженное грузом, включая одежду и повседневные потребительские товары, вылетело из международного аэропорта Тайюань Усу в Алматы в понедельник утром, согласно сообщению таможни Тайюаня.
Рейсы туда и обратно будут выполняться дважды в неделю, по понедельникам и пятницам. Ожидается, что в будущем тип товаров, перевозимых по маршруту, будет увеличен.
По данным таможни, первый рейс по этому маршруту знаменует собой официальное открытие воздушного грузового канала, соединяющего Шаньси с Казахстаном, что придаст новый импульс экономическому и торговому обмену между двумя сторонами.