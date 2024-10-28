PR-директор Инстасамки подтвердил переговоры о ее сотрудничестве со Шнуровым

PR-директор певицы Инстасамки (настоящее имя Дарья Зотеева) в понедельник, 28 октября, подтвердил «Известиям» ведение переговоров о ее сотрудничестве с лидером рок-группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым.
«Мы сейчас ведем переговоры. Да, это так», — сказал PR-директор певицы.
Он уточнил, что в ближайшее время появится больше информации на эту тему, но на данный момент ничего подробнее он рассказать не может.
«В начале ноября. Что-то будет точно», — заключил он.
В свою очередь, музыкальный агент Шнурова Дмитрий Гугучкин также подтвердил факт переговоров.
«Пока подробностей раскрыть не могу, известно, что Сергей ведет переговоры с командой Инстасамки, другой информации пока нет», — сказал он.
Ранее, 21 октября, стал известно, что суд расторг брак лидера рок-группы «Ленинград» с его супругой Ольгой. Адвокат артиста Наталья Фенюк уточнила, что споров по вопросам имущества и месту проживания детей у супругов не было.