Омичей приглашают поделиться рецептом семейного счастья

В Омске опросят более 1000 респондентов в возрасте от 18 лет. Омичам предстоит ответить на вопросы, связанные с семьей, семейным благополучием, опытом воспитания, секретами долголетия брака.
Как ожидается, собранная информация поможет скорректировать социальную политику, связанную с социальной сферой и защитой материнства. Опрос проводится с учетом требований Федерального закона «О персональных данных».
Принять участие в исследовании можно как в ходе поквартирного опроса, так и онлайн. До конца года на платформе обратной связи (ПОС) портала Госуслуг доступен опрос «Семья и дети». Чтобы пройти опрос онлайн, воспользуйтесь прямой ссылкой или найдите его через виджет «Решаем вместе».на главной странице официального сайта Администрации города Омска.