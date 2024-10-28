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Омичей приглашают поделиться рецептом семейного счастья

В Омске проходит поквартирный опрос, связанный с Годом семьи.

Источник: Комсомольская правда

В Омске опросят более 1000 респондентов в возрасте от 18 лет. Омичам предстоит ответить на вопросы, связанные с семьей, семейным благополучием, опытом воспитания, секретами долголетия брака.

Как ожидается, собранная информация поможет скорректировать социальную политику, связанную с социальной сферой и защитой материнства. Опрос проводится с учетом требований Федерального закона «О персональных данных».

Принять участие в исследовании можно как в ходе поквартирного опроса, так и онлайн. До конца года на платформе обратной связи (ПОС) портала Госуслуг доступен опрос «Семья и дети». Чтобы пройти опрос онлайн, воспользуйтесь прямой ссылкой или найдите его через виджет «Решаем вместе».на главной странице официального сайта Администрации города Омска.