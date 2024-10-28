Омичей приглашают поделиться рецептом семейного счастья

Принять участие в исследовании можно как в ходе поквартирного опроса, так и онлайн. До конца года на платформе обратной связи (ПОС) портала Госуслуг доступен опрос «Семья и дети». Чтобы пройти опрос онлайн, воспользуйтесь прямой ссылкой или найдите его через виджет «Решаем вместе».на главной странице официального сайта Администрации города Омска.