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ФК «Ростов» оштрафовали на 40 тысяч рублей после матча с «Пари НН»

ФК «Ростов» выплатит штраф по решению дисциплинарного комитета РФС.

Источник: Комсомольская правда

ФК «Ростов» выплатит штраф после матча с командой «Пари НН». Такое решение вынесли по итогам заседания контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

— В соответствии дисциплинарным регламентом РФС за иные нарушения регламента соревнования — оштрафовать ФК «Ростов» на 40 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Напомним, матч РПЛ между ростовской и нижегородской командами состоялся 19 октября. Счет этой встречи был ничейным — 1:1 (1:0). В составе ростовчан голом отличился Максим Осипенко.

26 октября ФК «Ростов» уступил в домашнем матче грозненскому «Ахмату» со счетом 2:3. После 13 игр донская команда занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.