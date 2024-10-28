ФК «Ростов» оштрафовали на 40 тысяч рублей после матча с «Пари НН»

ФК «Ростов» выплатит штраф после матча с командой «Пари НН». Такое решение вынесли по итогам заседания контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
— В соответствии дисциплинарным регламентом РФС за иные нарушения регламента соревнования — оштрафовать ФК «Ростов» на 40 тысяч рублей, — говорится в сообщении.
Напомним, матч РПЛ между ростовской и нижегородской командами состоялся 19 октября. Счет этой встречи был ничейным — 1:1 (1:0). В составе ростовчан голом отличился Максим Осипенко.
26 октября ФК «Ростов» уступил в домашнем матче грозненскому «Ахмату» со счетом 2:3. После 13 игр донская команда занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.