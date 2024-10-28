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В Самару и Новокуйбышевск в ноябре привезут чудотворную икону

Самарцы смогут помолиться у чудотворной иконы «Умягчение злых сердец».

Источник: Комсомольская правда

В Самарскую епархию в ноябре прибудет чудотворная мироточивая икона Божией Матери «Умягчение злых сердец», также известная как «Симеоново проречение». Все желающие смогут помолиться у нее в храмах Самары и Новокуйбышевска.

3 ноября икону встретят в Покровском кафедральном соборе Самары, 4 ноября — в Софийском соборе Самары, 5 ноября — в храме в честь святых апостолов Петра и Павла Самары, а 6 ноября — в храме в честь Святителя Николая Новокуйбышевска.

Торжественная встреча икона в каждом храме пройдет в 08.30. В течение дня проведут пять акафистов — в 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00. В дни пребывания чудотворной иконы храмы будут открыты до 22.00.

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