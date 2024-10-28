В центре Екатеринбурга 4 ноября временно перекроют движение из-за Крестного хода

Божественная литургия начнется в 09:00 в Свято-Троицком кафедральном соборе (ул. Розы Люксембург, 57). Шествие пройдет с 11:30 до 12:30, его возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. В связи с этим перекроют движение на следующих участках: