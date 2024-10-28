В центре Екатеринбурга 4 ноября временно перекроют движение из-за Крестного хода

Божественная литургия начнется в 09:00 в Свято-Троицком кафедральном соборе (ул. Розы Люксембург, 57). Шествие пройдет с 11:30 до 12:30, его возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. В связи с этим перекроют движение на следующих участках:
ул. Розы Люксембург, от Свято-Троицкого кафедрального собора до улицы Куйбышева;
ул. Куйбышева, от Розы Люксембург до Горького;
ул. Горького, от Куйбышева до Малышева;
ул. Малышева, от Горького до Пушкина;
ул. Пушкина, от Малышева до проспекта Ленина;
пр. Ленина, от ул. Пушкина до Толмачева;
ул. Толмачева, от проспекта Ленина до Первомайской;
ул. Царской, от Первомайской до Храма-на-Крови.
Напомним, в Орджоникидзевском районе в период с 25 октября по 2 ноября изменится маршрут троллейбуса № 33. Это коснется движения от остановки «Педуниверситет» до остановки «Таганская».