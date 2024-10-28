Tyler, The Creator выпустил новый альбом CHROMAKOPIA

Американский хип-хоп-исполнитель Tyler, The Creator представил новый полноформатный студийник под названием CHROMAKOPIA. В лонгплей, состоящий из 14 треков, вошли ранее представленные композиции St. Chroma (2024), Noid (2024) и Thought I Was Dead (2024).
«Я больше не тот, кем был в 20 лет. Все взрослеют. У кого-то дети, семьи, а у меня только новый Ferrari. Честно говоря, через какое-то время это начинает казаться странным», — сказал Тайлер на презентации альбома, пишет издание The FLow.
За несколько дней до релиза Тайлер написал в своих соцсетях, что на пластинке не будет фитов. Однако все-таки несколько артистов приняли участие в записи студийника: Childish Gambino, Lil Wayne, ScHoolboy Q, Teezo Touchdown, GloRilla, Sexxy Red, Дэниэл Сизар, Willow и Doechii.
Впервые свой новый проект Tyler, The Creator анонсировал не так давно, 16 октября, выложив видеотизер с фрагментом трека St. Chroma.