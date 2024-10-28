«Не каждый день можно увидеть монахиню, которая играет на аккордеоне». 87-летняя монахиня Мария из Минска выступила в программе Андрея Малахова

В телешоу «Песни от всей души», которое вышло в эфир телеканала «Россия» 27 октября, выступила 87-летняя монахиня Мария (Литвинова) из Минска.
Ведущий программы Андрей Малахов представил ее так:
— Нашу следующую гостью мы ждали очень долго и с нетерпением. Монахиня Мария (Литвинова) приехала к нам из Минска, из Свято-Елисаветинского монастыря.
Она вышла на сцену, взяла аккордеон и исполнила песню «Тонкая рябина».
Гостья из Минска исполнила две песни. Фото: кадр видео телеканала «Россия».
— 87 лет нашей гостье, — сказал Малахов после того, как смолкли аплодисменты. — Не каждый день можно увидеть монахиню, которая играет на аккордеоне, с таким звонким голосом. Я знаю, что вы давно не держали инструмент в руках и недавно возобновили игру.
Монахиня Мария рассказала, что 50 лет не играла, а когда в монастыре узнали, что она владеет инструментом, попросили ее выступить в концерте.
— Я говорю, что все забыла, абсолютно. Они говорят: «Ну, попробуйте!». И я попробовала. И вы знаете, левая рука сама пошли куда надо. Я была так удивлена, потому что такой организм создал господь, что мышечная память и через 50 лет возобновилась. Это было чудо.
Монахиня Мария приехала из Минска. Фото: кадр видео телеканала «Россия».
А еще оказалось, что героиня программы в свое время была мастером спорта по художественной гимнастике, а по профессии она врач. Закончила Минский мединститут.
— И даже в советское время сопровождала сборную Беларуси на соревнованиях в качестве врача, — добавил Малахов.
Гостья программы закончила мединститут и работала врачом. Фото: кадр видео телеканала «Россия».
Уже в почтенном возрасте, в 2001 году, она стала сестрой милосердия при монастыре, а спустя семь лет пошла в монашество.
Съемочная группа программы сделала репортаж из монастыря и рассказала о жизни там героини программы.
— Мое послушание — вести беседы с пожилыми людьми, которые мы назвали «Жить, но не доживать», — объяснила она.
Рассказала гостья и о своей жизни до монашества.
— Оканчивая институт, я думала, что выйду замуж. У меня первая любовь была очень сильная. Мне казалось, что у нас все решено окончательно и бесповоротно. А случилось так, что его соблазнили. Было очень больно, очень тяжело. Плакала на протяжении трех лет.
Так она осталась одна, замуж не вышла.
— Я видела, что мои друзья выходят замуж, у них уже семьи, дети. И мне было очень больно. А детей мне всегда очень хотелось.
Но не сложилось…
Оставшись в одиночестве, она поняла, что нужно идти в монастырь.
А с тем молодым человеком, который был ее первой любовью, они встретились много лет спустя. Последние 15 лет, до самой его смерти, они общались как большие друзья.
Напоследок монахиня Мария спела романс «Я встретил вас».
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