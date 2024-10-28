«Не каждый день можно увидеть монахиню, которая играет на аккордеоне». 87-летняя монахиня Мария из Минска выступила в программе Андрея Малахова

— Я говорю, что все забыла, абсолютно. Они говорят: «Ну, попробуйте!». И я попробовала. И вы знаете, левая рука сама пошли куда надо. Я была так удивлена, потому что такой организм создал господь, что мышечная память и через 50 лет возобновилась. Это было чудо.