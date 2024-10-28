Прощание с белорусским композитором Олегом Елисеенковым пройдет 29 октября

Затем Елисеенков работал доцентом кафедры искусства эстрады в Белорусском госуниверситете культуры и искусств, руководил студией «Гран-при» Государственного концертного оркестра, состоял в Белорусском союзе композиторов. Был награжден спецдипломом Постоянного комитета Союзного государства за творческое воплощение идей дружбы народов Беларуси и России, а также премией Союзного государства в области литературы и искусства за 2015−2016 годы. В 2009 году указом президента Беларуси награжден медалью Франциска Скорины.