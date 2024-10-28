Прощание с белорусским композитором Олегом Елисеенковым пройдет 29 октября

Прощание с известным белорусским композитором состоится 29 октября в Белорусской государственном филармонии, сообщили в Белорусском государственном университете культуры и искусств.
Заслуженный деятель искусств Беларуси скончался на 67 году жизни. Церемония прощания с композитором пройдет 29 октября в Белорусской государственной филармонии с 12.00 до 14.00 часов.
Председатель Белорусского союза композиторов Елена Атрашкевич отметила БелТА, что Олег Елисеенков был человеком, популяризировавшим белорусскую эстраду.
— Автор хитов, прекрасных песен. Для нас это просто потеря из потерь, — подчеркнула она.
Напомним, Олег Елисеенков родился 21 сентября 1958 года в городе Спас-Деменск Калужской области России. В белорусский Молодечно родители будущего композитора переехали, когда он был еще маленьким. Отец Елисеенкова был одним из первых преподавателей Молодечненского музыкального училища, который сам Олег Николаевич окончил по специальности «теория музыки».
Затем Елисеенков работал доцентом кафедры искусства эстрады в Белорусском госуниверситете культуры и искусств, руководил студией «Гран-при» Государственного концертного оркестра, состоял в Белорусском союзе композиторов. Был награжден спецдипломом Постоянного комитета Союзного государства за творческое воплощение идей дружбы народов Беларуси и России, а также премией Союзного государства в области литературы и искусства за 2015−2016 годы. В 2009 году указом президента Беларуси награжден медалью Франциска Скорины.
Олег Елисеенков написал музыку к песням Ирины Дорофеевой «Ветразь кахання», Алеси «Не потеряй», «Птицы», «Усмешка», а также к большинству песен из репертуара Александра Солодухи, играл важную роль в становлении многих молодых белорусских исполнителей.
Год назад «Комсомолка», что белорусскому композитору Олегу Елисеенкову исполнилось 65 лет: «Лучший друг Солодухи, приложил руку к гимну Нигерии, под его песни урожай растет лучше».
Также Министерство культуры Беларуси высказало слова соболезнования родным и близким Олега Елисеенкова: «Олег, как же так…».