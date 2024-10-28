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Гараж и автомобиль сгорели в Иркутском районе из-за короткого замыкания

Пламя не успело перекинуться на рядом стоящие постройки.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутском районе потушили пожар. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС по Иркутской области, в садоводстве «Ясное» пламя охватило гараж и рядом стоящую машину.

— Дознаватели МЧС России выяснили, что из-за оставленного без присмотра работающего бензогенератора произошло короткое замыкание, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Пламя не успело перекинуться на другие постройки. ГУ МЧС по Иркутской области.

Чтобы потушить огонь на площади 120 квадратных метров понадобилось семь специалистов и две единицы техники. Именно они помогли не допустить распространение пламени на рядом стоящие постройки.

В это время в ведомстве напоминают, что необходимо пользоваться лишь исправным электрооборудованием, следить за состоянием проводки. А при выходе из дома нужно отключить от питания все предметы, которые могут загореться.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что жители Приангарья за три дня отдали в руки мошенников около 19 миллионов рублей.