Гараж и автомобиль сгорели в Иркутском районе из-за короткого замыкания

В Иркутском районе потушили пожар. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС по Иркутской области, в садоводстве «Ясное» пламя охватило гараж и рядом стоящую машину.
— Дознаватели МЧС России выяснили, что из-за оставленного без присмотра работающего бензогенератора произошло короткое замыкание, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Пламя не успело перекинуться на другие постройки. ГУ МЧС по Иркутской области.
Чтобы потушить огонь на площади 120 квадратных метров понадобилось семь специалистов и две единицы техники. Именно они помогли не допустить распространение пламени на рядом стоящие постройки.
В это время в ведомстве напоминают, что необходимо пользоваться лишь исправным электрооборудованием, следить за состоянием проводки. А при выходе из дома нужно отключить от питания все предметы, которые могут загореться.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жители Приангарья за три дня отдали в руки мошенников около 19 миллионов рублей.