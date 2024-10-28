Биологи приблизились к раскрытию белковых механизмов подавления клеточного стресса

Ученые заинтересовались тем, как молекулы TERT попадают в митохондрии — синтезируются ли эти пептиды внутри этих органелл или же они импортируются туда из ядра клетки, как предполагают многие биологи. Для получения ответа на этот вопрос исследователи вырастили культуру клеток, в которых внутриядерные молекулы белка TERT были помечены при помощи небольших светящихся меток, не мешающих этим пептидам проникать внутрь митохондрий.