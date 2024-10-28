Что изменится в прохождении техосмотра в Беларуси?

В ближайшее время, как сообщил Ленчевский, вместо традиционного бумажного документа, предусматривающего допуск к участию в дорожном движении, можно будет получить электронное разрешение. Благодаря этому заявителю не нужно будет присутствовать на станции технического осмотра. Процедуру техосмотра можно будет пройти через личный кабинет на сайте.
Ленчевский также рассказал, что в настоящее время в Гомеле строят диагностическую станцию «Белтехосмотра». Там можно будет проверять свыше 15 тыс. автомобилей в год.
При этом владельцы транспортных средств уже могут почувствовать улучшение в законодательстве, касающемся технического осмотра. Так, легковые автомобили, грузовики и прицепы, а также квадроциклы, мотоциклы и мопеды, выпущенные не более трех лет назад, могут проходить техосмотр раз в три года. Ранее этот срок составлял один или два года.
Если легковой автомобиль используется для коммерческих перевозок пассажиров, то техосмотр также можно проходить раз в три года, но при условии, что с года выпуска транспортного средства прошло менее пяти лет.