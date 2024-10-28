Что изменится в прохождении техосмотра в Беларуси?

При этом владельцы транспортных средств уже могут почувствовать улучшение в законодательстве, касающемся технического осмотра. Так, легковые автомобили, грузовики и прицепы, а также квадроциклы, мотоциклы и мопеды, выпущенные не более трех лет назад, могут проходить техосмотр раз в три года. Ранее этот срок составлял один или два года.