Предупреждение о смоге в Челябинске и Коркино продлено еще на сутки

С 26 октября в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.
«В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями до 19:00 вторника, 29 октября, в Челябинске и Коркино будет действовать предупреждение о НМУ первой степени», — говорят в региональном ЦГМС.
Под влиянием обширной высотной ложбины на Южном Урале завтра сохранится пасмурная погода, местами — с осадками, в ночные и утренние часы туманы.
«Во вторник будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, преимущественно в виде снега, днем на юге — с дождем, в отдельных районах образуются туманы, гололедно-изморозевые явления (гололед, изморозь, на дорогах гололедица). Ветер западный 2−7 м/с. Температура воздуха предстоящей ночью от нуля до минус 5, при прояснении — минус 5−10, завтра днем — от нуля и максимум до плюс 5», — говорится в прогнозе.
Непосредственно в Челябинске без существенных осадков. Температура воздуха 29 октября ночью минус 2−4, днем — плюс 2−4.