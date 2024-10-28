Предупреждение о смоге в Челябинске и Коркино продлено еще на сутки

«Во вторник будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, преимущественно в виде снега, днем на юге — с дождем, в отдельных районах образуются туманы, гололедно-изморозевые явления (гололед, изморозь, на дорогах гололедица). Ветер западный 2−7 м/с. Температура воздуха предстоящей ночью от нуля до минус 5, при прояснении — минус 5−10, завтра днем — от нуля и максимум до плюс 5», — говорится в прогнозе.