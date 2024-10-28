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Предупреждение о смоге в Челябинске и Коркино продлено еще на сутки

Предупреждение о смоге в Челябинске и Коркино продлено еще на сутки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Олбани: +3° 3 м/с 70% 766 мм рт. ст. +5°

С 26 октября в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

«В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями до 19:00 вторника, 29 октября, в Челябинске и Коркино будет действовать предупреждение о НМУ первой степени», — говорят в региональном ЦГМС.

Под влиянием обширной высотной ложбины на Южном Урале завтра сохранится пасмурная погода, местами — с осадками, в ночные и утренние часы туманы.

«Во вторник будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, преимущественно в виде снега, днем на юге — с дождем, в отдельных районах образуются туманы, гололедно-изморозевые явления (гололед, изморозь, на дорогах гололедица). Ветер западный 2−7 м/с. Температура воздуха предстоящей ночью от нуля до минус 5, при прояснении — минус 5−10, завтра днем — от нуля и максимум до плюс 5», — говорится в прогнозе.

Непосредственно в Челябинске без существенных осадков. Температура воздуха 29 октября ночью минус 2−4, днем — плюс 2−4.