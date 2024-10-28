Олбани
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд не разрешил продолжать возведение ТЦ на площади Ленина в Ростове

Строительство на площади Ленина в Ростове запретили по требованию газовой компании.

Источник: Комсомольская правда

Арбитражный суд Ростовской области не разрешил индивидуальному предпринимателю продолжать стройку на площади Ленина в связи с действием обеспечительных мер. Соответствующее определение в октябре 2024 года опубликовали в электронной картотеке инстанции.

— Отказать в удовлетворении заявления индивидуального предпринимателя об отмене обеспечительных мер, — говорится в документации суда.

Напомним, ранее представители ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» подали иск с требованием «устранить нарушения в охранной зоне газопроводов» и на период этих работ установить обеспечительные меры, то есть запретить возможность регистрации участка и какого-либо строительства.

Обеспечительные меры суд утвердил 1 июля 2024 года. После этого со стороны ответчика последовало заявление о том, что «наложенные запреты затягивают процесс стройки и причиняют значительные убытки». Также поступил запрос об отмене решения, но суд отказал в просьбе.

Напомним, весной 2024 года стало известно о начале застройки площади Ленина. Еще раньше сообщалось, что на указанной территории до конца года собираются возвести двухэтажный магазин, который должен «почти полностью повторять периметр участка».