Суд не разрешил продолжать возведение ТЦ на площади Ленина в Ростове

Обеспечительные меры суд утвердил 1 июля 2024 года. После этого со стороны ответчика последовало заявление о том, что «наложенные запреты затягивают процесс стройки и причиняют значительные убытки». Также поступил запрос об отмене решения, но суд отказал в просьбе.