Суд не разрешил продолжать возведение ТЦ на площади Ленина в Ростове

Арбитражный суд Ростовской области не разрешил индивидуальному предпринимателю продолжать стройку на площади Ленина в связи с действием обеспечительных мер. Соответствующее определение в октябре 2024 года опубликовали в электронной картотеке инстанции.
— Отказать в удовлетворении заявления индивидуального предпринимателя об отмене обеспечительных мер, — говорится в документации суда.
Напомним, ранее представители ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» подали иск с требованием «устранить нарушения в охранной зоне газопроводов» и на период этих работ установить обеспечительные меры, то есть запретить возможность регистрации участка и какого-либо строительства.
Обеспечительные меры суд утвердил 1 июля 2024 года. После этого со стороны ответчика последовало заявление о том, что «наложенные запреты затягивают процесс стройки и причиняют значительные убытки». Также поступил запрос об отмене решения, но суд отказал в просьбе.
Напомним, весной 2024 года стало известно о начале застройки площади Ленина. Еще раньше сообщалось, что на указанной территории до конца года собираются возвести двухэтажный магазин, который должен «почти полностью повторять периметр участка».