Прокуратура в Челябинске закрыла опасный хостел для нуждающихся

«В хостеле оборудовано 8 комнат на 41 койко-место, где на момент проверки проживало более 20 граждан. В каждой комнате имеются обогреватели, чайники, пепельницы. На окнах пяти помещений установлены решетки. В помещении всего один эвакуационный выход, заваленный бытовым мусором, документация по пожарной безопасности, автоматическая пожарная сигнализация и огнетушители отсутствуют», — рассказали в прокуратуре.