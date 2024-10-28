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Прокуратура в Челябинске закрыла опасный хостел для нуждающихся

Гостиница работала с нарушением пожарной безопасности и санитарных норм.

Прокуратура Металлургического района Челябинска закрыла незаконный хостел в подвале жилого дома № 5 по улице Часовой. Проверку провели по обращению жильцов, сообщили в областном ведомстве.

На выезде сотрудники прокуратуры установили, что помещение использует автономная некоммерческая организация «Центр социальной адаптации и помощи нуждающимся “Вернись к жизни”.

«В хостеле оборудовано 8 комнат на 41 койко-место, где на момент проверки проживало более 20 граждан. В каждой комнате имеются обогреватели, чайники, пепельницы. На окнах пяти помещений установлены решетки. В помещении всего один эвакуационный выход, заваленный бытовым мусором, документация по пожарной безопасности, автоматическая пожарная сигнализация и огнетушители отсутствуют», — рассказали в прокуратуре.

Нарушения требований противопожарной безопасности и санитарных норм было очевидным. Условия в хостеле были опасны не только для постояльцев, но и для жителей дома.

Руководству организации АНО «Центр социальной адаптации и помощи нуждающимся “Вернись к жизни” велели устранить нарушения закона. За нарушение правил пожарной безопасности завели административное дело, которое затем направили в орган пожарного надзора на рассмотрение.