«Когда-то Люба в буквальном смысле вынесла меня на своих руках!» Актриса Олеся Судзиловская сразила признанием о белоруске Любе на гастролях в Минске

Известная российская актриса Олеся Судзиловская сразила признанием о белоруске на гастролях в Минске. 50-летняя Судзиловская, которая в феврале 2024 года получила званием заслуженной артистки России, в конце октября побывала в Минске с гастролями. сыграв в постановке «Восточный экспресс». Надо сказать, что Олеся была буквальными образом (по-хорошему!) ошеломлена тем приемом, который оказал ей белорусский зритель.
Минчане были в восторге от постановки. Фото: соцсети Олеси Судзиловской.
Впрочем, и сам Минск ее в буквальном смысле слова покорил! У себя в соцсетях и личном телеграм-канале Олеся в деталях и подробностях делилась своими эмоциями.
Олеся много гуляла по центру белорусской столицы. Фото: соцсети Олеси Судзиловской.
«Несколько чудесных дней в Беларуси, в самом её сердце — Минске! И от легкого, с юмором и профессионального общения с менеджерами в отеле, от чудесных завтраков постель, экскурсии по городу (с посещением моих любимых мест и зданий) с блондинкой за рулём, обедов в “Ньюс кафе”, фантастического, шумного, искреннего приема от зрителей нашего спектакля “Восточный Экспресс” в Доме офицеров, до драников с грудинкой со сметаной прямо на ночь в гостинице “Президент” — все просто восхитительно!» — написала Олеся.
Гастрономические изыски актрису тоже впечатлили. Фото: соцсети Олеси Судзиловской.
Актриса показала, каким она увидела Минск своими глазами, фотографий было множество.
Узнаваемые места в необычном ракурсе. Фото: соцсети Олеси Судзиловской.
А потом добавила самую настоящую интригу! «А какие были встречи! А вот об этом чуть позже!» — пообещала яркая блондинка.
Дальше были прогулки по Минске, кажется, актриса старалась увидеть все достопримечательности белорусской столицы разом и не щадила своих ног.
Путешествие по Минску удалось не все сто. Фото: соцсети Олеси Судзиловской.
Впрочем, чуть позже было вот такое фото и… признание.
Время релакса. Фото: соцсети Олеси Судзиловской.
«Поздний завтрак на гастролях, на утро после отыгранного спектакля. Что может быть лучше?! И вроде бы, и рада побежать, позвонить, встретиться, доделать все 124 запланированных дела, но нет! Ты в другом городе, встречи отменяются, можно полежать, почитать книгу, поздно позавтракать. И как говорил мой учитель, мой дорогой партнер, мой друг — Владимир Валентинович Меньшов, бегом, на встречу новым знаниям, новым местам, исследованиям того места, куда тебя поместила сегодня судьба», — написала Олеся.
Олеся много гуляла по центру белорусской столицы. Фото: соцсети Олеси Судзиловской.
Вечером был еще один из запланированных спектаклей, который, как совершенно искренне призналась Олеся Судзиловская, подарил ей невероятную встречу с человеком, который в свое время стал близким и по-настоящему родным. Олеся поделилась вот таким снимком. Под ним — текст, где все рассказано и объяснено.
Приятные встречи надолго остаются в памяти. Фото: соцсети Олеси Судзиловской.
«Всем известно, как сложно найти педагога, няню, которым бы можно было доверить своего ребенка! В моей судьбе встретились три таких совершенно чудесных, каждая по-своему, нянечек. Люба — была первой из них!» — написала Олеся, имея ввиду женщину, которая запечатлена с ней на совместном фото.
«Когда-то Люба, в прямом смысле слова, вынесла меня на своих руках во время моего материнского дебюта. Любушка помогала воспитывать Артема. Появилась у нас в семье тихо, в доме будто бы даже незаметно. И вдруг всем стало спокойно, у Артемки — отличное настроение, и даже стало чище дома, а иногда и с ароматами домашних вкусняшек! С нежностью, абсолютно по-матерински, с такой солнечной улыбкой Люба была настоящей поддержкой. Какое счастье было встретить ее в Беларуси Минске, откуда Люба родом! Поднялась ко мне прямо на сцену со своей неизменной улыбкой!» — в этом месте актриса поставила множество смайлов, которые указывали на настоящее счастье от такой неожиданной классной встречи.
Любовь подарила актрисе замечательный букет. Фото: соцсети Олеси Судзиловской.
«Нежные, белые с тонким розовым краем розы от Любы стоят у меня дома уже несколько дней, такие сильные, такие свежие и такие красивые! Спасибо Вам огромное, моя родная, за все!».
В комментариях под всеми постами актрисы — активные обсуждения. Начали с Минска, один из фолловеров актрисы написал, мол, был в городе в середине далеких 1980-х, «судя по фото с тех пор город преобразился».
«Да, город действительно, светлый, чистый, красивый, ухоженный! Сколько же добрых воспоминаний, связанных с ним!», — отреагировала на это Олеся.
Что касается встречи с Любовью, которая помогала в воспитании старшего сына актрисы Артема, который родился в начале января 2009 года, то тут поклонники сошлись в том, что найти «своего» человека в таком деле — колоссальная удача.
Отметили они и тот факт, насколько Олеся Судзиловская была искренне — это совершенно бесспорно — видеть свою помощницу-белоруску. «Вы очень похожи, улыбкой и светом в глазах», — пишут поклонники. Также они настоятельно советуют Олесе Судзиловской почаще приезжать в Минск и в Беларусь с гастролями — поклонники в совершенно восторженных чувствах от профессионализма и мастерства актрисы.
Ранее мы писали о том, что 87-летняя монахиня Мария из Минска выступила в программе Андрея Малахова (тут про это).