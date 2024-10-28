«Когда-то Люба в буквальном смысле вынесла меня на своих руках!» Актриса Олеся Судзиловская сразила признанием о белоруске Любе на гастролях в Минске

«Когда-то Люба, в прямом смысле слова, вынесла меня на своих руках во время моего материнского дебюта. Любушка помогала воспитывать Артема. Появилась у нас в семье тихо, в доме будто бы даже незаметно. И вдруг всем стало спокойно, у Артемки — отличное настроение, и даже стало чище дома, а иногда и с ароматами домашних вкусняшек! С нежностью, абсолютно по-матерински, с такой солнечной улыбкой Люба была настоящей поддержкой. Какое счастье было встретить ее в Беларуси Минске, откуда Люба родом! Поднялась ко мне прямо на сцену со своей неизменной улыбкой!» — в этом месте актриса поставила множество смайлов, которые указывали на настоящее счастье от такой неожиданной классной встречи.