Климатолог Иошпа спрогнозировал первый снег в начале ноября в Ростовской области

Резкое похолодание ожидается в Ростовской области в начале ноября. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщил климатолог Александр Иошпа.
По словам специалиста, в течение рабочей недели погода будет меняться незначительно. В Ростове температура днем составит +12 — +13 градусов. 28 и 31 октября атмосферные фронты принесут в Ростовскую область дожди.
В конце недели произойдет короткое потепление. Самые высокие температуры в ближайшую декаду прогнозируются в субботу, 2 ноября.
— Так, в Ростове днем ожидается около +15 градусов. На севере области температура будет немного ниже, а на юге может быть выше — в пределах +17.
Однако такая погода продержится лишь день. Уже в воскресенье, 3 ноября, в регион придет резкое похолодание. По словам климатолога, температура будет стремиться к нулю.
— На севере даже днем могут установиться отрицательные температуры. Конечно, небольшие, в пределах одного — двух градусов. Кроме того, наша программа показывает, что в тех же северных районах возможен первый снег.
По мнению Иошпы, ноябрь в целом может оказаться снежно-дождливым.
— Если судить по климатическим справкам, в последние два года в ноябре было много осадков, причем значительно выше нормы. Скорее всего, в этом ноябре количество осадков будет как минимум близко к норме. Высока вероятность, что в последний месяц осени выпадет достаточно снега и дождя.