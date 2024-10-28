Климатолог Иошпа спрогнозировал первый снег в начале ноября в Ростовской области

— Если судить по климатическим справкам, в последние два года в ноябре было много осадков, причем значительно выше нормы. Скорее всего, в этом ноябре количество осадков будет как минимум близко к норме. Высока вероятность, что в последний месяц осени выпадет достаточно снега и дождя.