Телефонная линия «Ребенок в опасности» работает в Иркутской области

В Иркутской области на постоянной основе работает телефонная линия «Ребенок в опасности». Как сообщили в Следственном комитете Иркутской области, позвонить может любой человек, знающий о том, что несовершеннолетний стал жертвой противоправного деяния.
— В целях оперативного реагирования на обращения по вопросам защиты прав несовершеннолетних от преступных посягательств осуществляется работа телефонной линии «Ребенок в опасности», — рассказывают в пресс-службе комитета.
Напомним, позвонить можно в любое время, так как специалисты круглосуточно на связи. После поступившие сообщения стражи порядка рассматривают и при необходимости принимают меры реагирования.