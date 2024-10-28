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Телефонная линия «Ребенок в опасности» работает в Иркутской области

Позвонить можно в любое время.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области на постоянной основе работает телефонная линия «Ребенок в опасности». Как сообщили в Следственном комитете Иркутской области, позвонить может любой человек, знающий о том, что несовершеннолетний стал жертвой противоправного деяния.

— В целях оперативного реагирования на обращения по вопросам защиты прав несовершеннолетних от преступных посягательств осуществляется работа телефонной линии «Ребенок в опасности», — рассказывают в пресс-службе комитета.

Напомним, позвонить можно в любое время, так как специалисты круглосуточно на связи. После поступившие сообщения стражи порядка рассматривают и при необходимости принимают меры реагирования.