В ТиНАО Москвы построят две новые дороги

По словам главы столичной администрации, первая дорога пройдет до Троицка и станет альтернативой наиболее востребованным участкам Калужского шоссе, на которых часто наблюдаются автомобильные пробки. Ее построят от шоссе Ракитки до Проектируемого проезда № 7040. Общая длина магистрали составит около 10 километров. Жители смогут оперативно добраться в Троицк.