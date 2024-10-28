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В ТиНАО Москвы построят две новые дороги

В Троицком и Новомосковском административных округах столицы запланировано создание дорог в обход Калужского шоссе и к будущей станции метро «Кедровая», рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Схема планировки территорий для строительства дорог в ТиНАО.
Источник: Телеграм-канал Сергея Собянина

По словам главы столичной администрации, первая дорога пройдет до Троицка и станет альтернативой наиболее востребованным участкам Калужского шоссе, на которых часто наблюдаются автомобильные пробки. Ее построят от шоссе Ракитки до Проектируемого проезда № 7040. Общая длина магистрали составит около 10 километров. Жители смогут оперативно добраться в Троицк.

Еще одна дорога станет частью запланированной магистрали, связывающей поселок Марьино с Калужским шоссе. Благодаря новой трассе жители и гости административного округа смогут выезжать к самому шоссе и к станции «Кедровая» Троицкой линии метрополитена, которая еще не построена.

Таким образом, после введения дорог в эксплуатацию повысится транспортная доступность ряда районов ТиНАО, где сейчас ведется интенсивное жилищное строительство.

В настоящее время начинается разработка проектов планировки территорий для двух новых магистралей. Когда начнутся строительные работы и дороги сдадут в эксплуатацию, московская мэрия пока не сообщает.