В ТиНАО Москвы построят две новые дороги

По словам главы столичной администрации, первая дорога пройдет до Троицка и станет альтернативой наиболее востребованным участкам Калужского шоссе, на которых часто наблюдаются автомобильные пробки. Ее построят от шоссе Ракитки до Проектируемого проезда № 7040. Общая длина магистрали составит около 10 километров. Жители смогут оперативно добраться в Троицк.
Еще одна дорога станет частью запланированной магистрали, связывающей поселок Марьино с Калужским шоссе. Благодаря новой трассе жители и гости административного округа смогут выезжать к самому шоссе и к станции «Кедровая» Троицкой линии метрополитена, которая еще не построена.
Таким образом, после введения дорог в эксплуатацию повысится транспортная доступность ряда районов ТиНАО, где сейчас ведется интенсивное жилищное строительство.
В настоящее время начинается разработка проектов планировки территорий для двух новых магистралей. Когда начнутся строительные работы и дороги сдадут в эксплуатацию, московская мэрия пока не сообщает.