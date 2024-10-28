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Бесплатным Wi-Fi оснастили воронежские автобусы

Пока доступ к интернету появился на десяти пригородных и междугородних маршрутах.

Бесплатный Wi-Fi появился на десяти воронежских пригородных и междугородних маршрутах, обслуживаемых компанией «ВПАТП № 3», сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.

Пока это пилотный проект, однако, если такая практика получит положительные отклики, количество автобусов, в которых есть бесплатный Wi-Fi, увеличится.

Доступ к интернету есть у абонентов любого оператора. Для этого необходимо авторизоваться с помощью SMS-сообщения или звонка. Бесплатным Wi-Fi можно пользоваться на протяжении всей поездки, как в пути, так и на остановках.

Узнать автобусы, оснащенные беспроводной сетью, можно по опознавательному знаку — пометке «Free Wi-Fi».

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