«Получила рваные раны и открытые переломы». Белоруска делала фото и упала за борт лодки прямо на лопасти работающего мотора

В Кировском районе белоруска упала на лопасти работающего мотора и получила тяжелые травмы, когда каталась на лодке и делала фото. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по Могилевской области.
Несчастный случай произошел 18 августа. Тогда в больницу была доставлена 27-летняя женщина с рваными ранами тела, открытыми переломами ноги и травматическим шоком. Врачам пострадавшая рассказала, что она упала за борт моторной лодки на Чигиринском водохранилище.
Выяснилось, что белоруска в тот день отдыхала и каталась на лодке вместе с 41-летним жителем Кировска. Во время движения лодки женщина захотела сделать фото. Для этого она с пассажирского места переместилась из одной части судна в другую, после чего забралась на «нос» лодки. Однако в этот момент судно покачнулось, и женщина упала за борт прямо под лопасти мотора, где получила серьезные травмы.
Водитель лодки сказал следователю, что судно покачнулась на волне из-за чего его спутница, упала в воду. Известно, что у мужчины есть удостоверение на право управления моторным маломерным судном. Но его лодка не была поставлен на учет в Государственной инспекции.
Также эксперты установили, что подвесной мотор лодки имел превышение предельной расчетной мощности двигателя для маломерных судов такого типа. И именно это повлекло непредсказуемое движение водного транспорта с последствиями для безопасности движения.
Мужчину будут судить за нарушение правил эксплуатации маломерных судов, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений (ч.2 ст. 316 Уголовного кодекса Беларуси).
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