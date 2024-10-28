«Получила рваные раны и открытые переломы». Белоруска делала фото и упала за борт лодки прямо на лопасти работающего мотора

Выяснилось, что белоруска в тот день отдыхала и каталась на лодке вместе с 41-летним жителем Кировска. Во время движения лодки женщина захотела сделать фото. Для этого она с пассажирского места переместилась из одной части судна в другую, после чего забралась на «нос» лодки. Однако в этот момент судно покачнулось, и женщина упала за борт прямо под лопасти мотора, где получила серьезные травмы.