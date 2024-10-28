«Собачий парк» в Екатеринбурге начнут благоустраивать: мэр назвал сроки

В зеленой зоне, любимой многими горожанами — особенно, жителями Ленинского района — появятся новые светильники, через него проложат новые тропинки, установят детские и спортивные площадки. Парк опояшет новая беговая дорожка, а в пространстве для выгула собак появится новое оборудование. Кроме того, в «собачьем парке», как окрестили его горожане, высадят новые деревья и кустарники.