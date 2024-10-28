«Собачий парк» в Екатеринбурге начнут благоустраивать: мэр назвал сроки

«Весной екатеринбуржцы решили, что парк 50-летия ВЛКСМ на улице Ясной станет восьмым объектом уральской столицы, благоустроенным по программе ФКГС. Тогда наш мегаполис проявил себя настолько активно, что установил рекорд по количеству собранных голосов — более 300 тысяч».
По его словам, проект был готов еще несколько лет назад, но сейчас он проходит окончательную доработку.
В зеленой зоне, любимой многими горожанами — особенно, жителями Ленинского района — появятся новые светильники, через него проложат новые тропинки, установят детские и спортивные площадки. Парк опояшет новая беговая дорожка, а в пространстве для выгула собак появится новое оборудование. Кроме того, в «собачьем парке», как окрестили его горожане, высадят новые деревья и кустарники.
Как писал «ФедералПресс», екатеринбуржцы отстояли парк Энгельса от застройки и вырубки деревьев.