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«Собачий парк» в Екатеринбурге начнут благоустраивать: мэр назвал сроки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 октября, ФедералПресс. Работы по благоустройству парка 50-летия ВЛКСМ на улице Ясной в Екатеринбурге начнутся ближе к лету 2025 года. Сроки назвал в своем телеграм-канале мэр Алексей Орлов.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Весной екатеринбуржцы решили, что парк 50-летия ВЛКСМ на улице Ясной станет восьмым объектом уральской столицы, благоустроенным по программе ФКГС. Тогда наш мегаполис проявил себя настолько активно, что установил рекорд по количеству собранных голосов — более 300 тысяч».

напомнил градоначальник

По его словам, проект был готов еще несколько лет назад, но сейчас он проходит окончательную доработку.

В зеленой зоне, любимой многими горожанами — особенно, жителями Ленинского района — появятся новые светильники, через него проложат новые тропинки, установят детские и спортивные площадки. Парк опояшет новая беговая дорожка, а в пространстве для выгула собак появится новое оборудование. Кроме того, в «собачьем парке», как окрестили его горожане, высадят новые деревья и кустарники.

Как писал «ФедералПресс», екатеринбуржцы отстояли парк Энгельса от застройки и вырубки деревьев.

флора и фауна