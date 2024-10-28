Лучшие фото 28 октября

Девочка запускает воздушного змея на 30-м Международном фестивале воздушных змеев в Кейптауне.
Участник парада «Катринас» в преддверии празднования Дня мертвых в Мехико.
Бригада из Управления коммунального хозяйства племени навахо устанавливает линии электропередач для дома на территории племени навахо в Хальчите, штат Юта, США.
Венесуэльские мигранты пересекают реку Сучиате, которая является границей между Гватемалой и Мексикой.
Красные клены в одном из парков Пекина.
Cолнечная электростанция, снабжающая 39 тыс. домохозяйств в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на юго-западе Германии.