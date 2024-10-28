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Лучшие фото 28 октября

Новости Mail представляют лучшие снимки, сделанные ведущими фотожурналистами мировых и российских информационных агентств.

Девочка запускает воздушного змея на 30-м Международном фестивале воздушных змеев в Кейптауне.

Источник: Reuters

Участник парада «Катринас» в преддверии празднования Дня мертвых в Мехико.

Источник: Reuters

Бригада из Управления коммунального хозяйства племени навахо устанавливает линии электропередач для дома на территории племени навахо в Хальчите, штат Юта, США.

Источник: AP 2024

Венесуэльские мигранты пересекают реку Сучиате, которая является границей между Гватемалой и Мексикой.

Источник: AP 2024

Красные клены в одном из парков Пекина.

Источник: VCG/Visual China Group/ТАСС

Cолнечная электростанция, снабжающая 39 тыс. домохозяйств в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на юго-западе Германии.

Источник: dpa/picture-alliance/ТАСС