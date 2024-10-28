На здании УрФУ появится памятная доска в честь группы «Агата Кристи»

История рок-группы «Агата Кристи» берет свое начало в РТФ УПИ (ныне УрФУ). Коллектив был основан братьями Вадимом и Глебом Самойловыми в 1988 году в Екатеринбурге и просуществовал до 2010-го. За это время музыканты выпустили десять студийных альбомов.