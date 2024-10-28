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Стало известно, как живет улыбчивый король рилсов из Ростова-на-Дону

Ростовский блогер с прозвищем «лавандовый раф» оказался успешным бизнесменом.
Источник: Комсомольская правда

Новый король рилсов из Ростова-на-Дону Николай Василенко, которого подписчики называют «лавандовый раф», не только публикует короткие видеоролики, но и вполне успешно занимается бизнесом.

Как стало известно «КП — Ростов-на-Дону», в 1990-е годы предприниматель зарабатывал торговлей, а потом — производством горячительных напитков. Также, согласно открытым источникам, была зарегистрирована работа в сфере аренды недвижимости. Кроме этого, ростовчанин занимается ресторанным бизнесом.

Что касается блогерской деятельности, то в одном из аккаунтов Николая Василенко уже более 300 тысяч подписчиков. Каждый пост набирает сотни комментариев, а некоторые публикации — больше тысячи. Многие восхищаются позитивным настроем, грамотной речью и манерами ростовчанина.