Стало известно, как живет улыбчивый король рилсов из Ростова-на-Дону

Новый король рилсов из Ростова-на-Дону Николай Василенко, которого подписчики называют «лавандовый раф», не только публикует короткие видеоролики, но и вполне успешно занимается бизнесом.
Как стало известно «КП — Ростов-на-Дону», в 1990-е годы предприниматель зарабатывал торговлей, а потом — производством горячительных напитков. Также, согласно открытым источникам, была зарегистрирована работа в сфере аренды недвижимости. Кроме этого, ростовчанин занимается ресторанным бизнесом.
Что касается блогерской деятельности, то в одном из аккаунтов Николая Василенко уже более 300 тысяч подписчиков. Каждый пост набирает сотни комментариев, а некоторые публикации — больше тысячи. Многие восхищаются позитивным настроем, грамотной речью и манерами ростовчанина.