Стало известно, как живет улыбчивый король рилсов из Ростова-на-Дону

Что касается блогерской деятельности, то в одном из аккаунтов Николая Василенко уже более 300 тысяч подписчиков. Каждый пост набирает сотни комментариев, а некоторые публикации — больше тысячи. Многие восхищаются позитивным настроем, грамотной речью и манерами ростовчанина.