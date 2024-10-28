Власти Челябинска выделили на капремонт моста через Миасс 1,5 млрд рублей

Комитет дорожного хозяйства назначил на 7 ноября аукцион по выбору исполнителя. Заявки на участие в торгах принимаются до 5 ноября.
Речь идет про мост в Металлургическом районе. Начальная цена контракта составляет 1,48 млрд рублей.
На сайте госзакупок сообщается, что подрядчику необходимо будет отремонтировать чуть более 75 метров трамвайного и совмещенного мостов, в том числе провести переустройство инженерных сетей и трамвайных путей, монтаж освещения и ливневок.
Работы на улице Черкасская необходимо будет выполнить в 2025—2027 годах.