Олбани
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Челябинска выделили на капремонт моста через Миасс 1,5 млрд рублей

Власти Челябинска выделили на капремонт моста через Миасс 1,5 млрд рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Комитет дорожного хозяйства назначил на 7 ноября аукцион по выбору исполнителя. Заявки на участие в торгах принимаются до 5 ноября.

Речь идет про мост в Металлургическом районе. Начальная цена контракта составляет 1,48 млрд рублей.

На сайте госзакупок сообщается, что подрядчику необходимо будет отремонтировать чуть более 75 метров трамвайного и совмещенного мостов, в том числе провести переустройство инженерных сетей и трамвайных путей, монтаж освещения и ливневок.

Работы на улице Черкасская необходимо будет выполнить в 2025—2027 годах.

бюджет
экономика