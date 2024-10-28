ФСО с 29 по 31 октября проведет в Москве плановые учения

«Учения будут проводиться во взаимодействии с подразделениями правоохранительных органов и экстренных служб Российской Федерации», — сказано в сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО России (цитата по «Интерфакс»). Во время учений планируется отработать практические вопросы служебной деятельности, рассказали в ведомстве.