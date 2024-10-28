В России доступны 5000 площадок, где можно найти друзей и реализовать свои идеи

«Центры местного сообщества — это место, которое объединяет тех, кто проживает рядом с нами. И то, что оно находится именно в “Пятерочке” — тоже интересно! Ведь мы покупаем здесь продукты практически каждый день, а теперь магазин для людей стал не просто местом для приобретения товаров. В этом чувствуется тепло и живой, настоящий смысл. Мы уже несколько раз проводили на территории магазина мероприятия, направленные на формирование у детей навыков безопасного поведения. По данным нашей компании, благодаря таким тренингам на 90 процентов снижается риск похищения, шантажа, травли и зависимости у детей. Мы очень благодарны проекту. В наше время особенно важно, что есть места, предназначенные для того, чтобы люди заботились друг о друге и делали жизнь в районе лучше и безопаснее», — рассказал «Газете.Ru» тренер Школы безопасности «Стоп Угроза» в Ростове-на-Дону Вадим Малиев.