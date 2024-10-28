«Эвакуировали двадцать лошадей». Пожар произошел в конно-спортивном комплексе под Молодечно

В Молодечненском районе произошел пожар в конно-спортивном комплексе, сообщила пресс-служба МЧС.
Возгорание на территории конно-спортивного объекта под Молодечно случилось 28 октября. Прибывшие наряды спасателей ликвидировали загорание складского помещения на территории комплекса. Причины пожара выясняются.
Уточняется, что до прибытия подразделений МЧС работники комплекса эвакуировали из конюшен двадцать лошадей. К счастью, животные не пострадали.
Еще водитель погиб в смертельном столкновении Renault и трактора «Беларус» под Щучином^ «Выехал на встречку по неизвестной причине».
Также белоруска делала фото и упала за борт лодки прямо на лопасти работающего мотора: «Получила рваные раны и открытые переломы».
И ГАИ возьмет на контроль машины такси в Минске 28 — 29 октября.