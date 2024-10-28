Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 29 октября

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 29 октября 2024 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Молодогвардейцев, 35 — с 10.00 до 15.00.
Отключение газоснабжения:
— Молодогвардейцев, 60-А (подъезды 12−14); Каслинская, 60 — с 09.00 до 17.00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— пр. Победы, 306 (подъезды 1−3) — с 09.00 до 17.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Барбюса, 140-А, 140-Б, 142, 142-А — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— п. Фатеевка, ч/с: Полевая; Техническая; Юргинская; Костромская; Фатеевская; Верещагинская; Комбайнерская; 1-й пер. Сельский; 2-й пер. Сельский; 3-й пер. Сельский; Сельская; 1-я Оханская; 2-я Оханская; 3-я Оханская; Степная — с 08.00 до 17.00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— п. Аэропорт, 18, 20 — с 09.00 до 17.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Челябинская, 8-А (подъезд 2); Кирова, 6 (поселок Новосинеглазово) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— п. Некрасова, ч/с: пер. Минеральный, 1−16; Сулимова, 15−60; Волгоградская, 23−34; Ленинградская, 21−24; Кировоградская, 17−24; Щукина, 1−3; Тарасова, 17−39; Салтыкова, 1−32; Учебная, 1−14; Красных Зорь, 26−33; Декабристов, 31−39 — с 08.00 до 17.00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Танкистов, 146-В (подъезды 1−3); Марченко, 13-В (подъезд 1) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Комарова, 110, 110-А; Котина, 3; Южноуральская, 12 — с 08.00 до 17.00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Мелькомбинат-2, 1-й участок, 3, 18 — с 08.00 до 18.00;
— п. Шершни, ч/с: Гидрострой, 19, 20-А, 21, 22, 23, 23-А; Веселая, 6, 11, 16; Ягодная, 2, 4, 5, 7 — с 09.00 до 17.00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Плановые работы не проводятся.